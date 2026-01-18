Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl im Wasgau Husterhöhe

Polizei Pirmasens (ots)

Am 17.01.2026, gegen 16:10 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über einen jugendlichen Ladendieb im Wasgau-Markt in der Carl-Schurz-Straße informiert. Es stellte sich her-aus, dass der junge Mann im Kassenbereich einen Teil einer E-Zigarette an sich genommen, ausgepackt und in seine Hosentasche gesteckt hatte. Als er vom Personal darauf angesprochen wurde, war er wohl zunächst in Richtung Ausgang gerannt, ließ sich jedoch nach kurzer Verfolgung überreden, wieder in den Markt zurückzukommen. Der Wert des Stehlgutes lag bei knapp 12 Euro. Der junge Mann wurde von seiner Mutter abgeholt und bekam ein Hausverbot. |pips

