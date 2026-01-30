Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Nach Unfall abgehauen

Am Donnerstag beschädigte eine Unbekannte in Warthausen ein Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Zeugen hatten gegen 18.45 Uhr den Unfall in der Sattlergasse Höhe Einmündung Brauerstraße beobachtet. Der schwarze Skoda Superb parkte dort auf einem Parkplatz entlang der Straße. Wie die Zeugen weiter berichten, hatte die Fahrerin eines grauen Kleinwagens, vermutlich Peugeot, den stehenden Skoda beim Ausparken angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Autofahrerin davon. Die Zeugen konnten in der Dunkelheit noch ein Teilkennzeichen ablesen und teilten es der Polizei mit. Die hat nun Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht die Unbekannte und ihr Fahrzeug. An dem Skoda ist ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Hinweise bitte unter Tel. 07351/4470 an die Polizei Biberach.

