POL-UL: (BC) Erolzheim - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Freitag flüchtete ein Unfallverursacher bei Erolzheim von der Unfallstelle.

Um 6.50 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW auf der K7580 von Edelbeuren in Richtung Erolzheim. Noch innerorts in Edelbeuren kam ihm ein schwarzer BMW entgegen. Der fuhr wohl nicht weit genug rechts und es kam zum Spiegelstreifer. Der Geschädigte versuchte noch auszuweichen und kam dabei von der Straße ab. Dadurch entstand auch ein Flurschaden neben der Fahrbahn. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei Ochsenhausen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem Flüchtigen. Der fuhr vermutlich einen 1er BMW mit BC-Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07352/202050 entgegen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

