Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto gestohlen

In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte in Göppingen einen Opel.

Ulm (ots)

Der Opel Vivaro stand im Hof eines Autohändlers in der Straße Am Autohof. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Grundstück und stahlen auf bislang unbekannte Art und Weise das Auto. Die Täter fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Wert des Pkw wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07161/632360 entgegen.

