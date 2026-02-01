Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - verbotenes Kraftfahrzeugrennen

mit über 130km/h durch die Stadt

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die Polizei Ulm erneut Schwerpunktkontrollen in Hinsicht auf die Poser-Szene in Ulm durchgeführt. In diesem Zusammenhang konnte gegen 01:40 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Ulm beobachtet werden. Dieses lieferten sich ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz und ein 19-jähriger Fahrer eines BMW. Zunächst konnten die beiden Fahrzeuge in der Ulmer Innenstadt festgestellt werden, wie sie durch lautes Motorenaufheulen lassen die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Während der anschließenden Hinterherfahrt über den Bismarckring und durch den Westringtunnel nach Neu-Ulm, konnten bereits gefahrene Geschwindigkeiten von über 100 km/h abgelesen werden. Im weiteren Verlauf beschleunigten die Fahrer ihre Fahrzeuge weiter bis auf über 130 km/h. Erst vor der stationären Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich der Lärmschutzwand in Neu-Ulm auf der B28 bremsten die Fahrzeuge ab. Die Fahrzeuge samt Insassen konnten im Anschluss kontrolliert werden. Gegen beide Fahrer wird nun wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Die Führerscheine der beiden Fahrer, sowie deren Mobiltelefone und das eines Beifahrers wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Zur Gefährdung von Unbeteiligten kam es glücklicher Weise nicht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0195730)

