Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Vom Sekundenschlaf übermannt

Zwei Zäune und eine Mauer beschädigte ein Autofahrer am Samstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.20 Uhr in der Hauptstraße. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der 76-Jährige die Kontrolle über seinen Citroen. Er kam von der Straße ab und fuhr gegen zwei Zäune und eine Mauer. Der Mann blieb unverletzt, sein Führerschein wurde jedoch sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0194763 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell