Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bratsche in Straßenbahn liegengelassen - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim/Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6197936) hatte eine 78-jährige Frau am Mittwoch in der Straßenbahn von Seckenheim in Richtung Dossenheim ihre wertvolle Bratsche liegengelassen.

Das Instrument wurde von einem ehrlichen Finder an sich genommen und beim Fundbüro in Heidelberg-Kirchheim abgegeben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Fundbüros hatte sich kurz nach der Veröffentlichung beim Polizeiposten in Mannheim-Seckenheim gemeldet. Die 78-jährige Bratschistin konnte ihre Bratsche mittlerweile wieder in Empfang nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

