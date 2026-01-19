PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger durch Faustschlag und Pfefferspray verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend um 23 Uhr gerieten ein 23-Jähriger und ein bisher unbekannter männlicher Täter aufgrund eines verschütteten Getränks auf einer Party in der Hockenheimer Straße in Streit. Im Verlauf des Streitgesprächs sprühte der Unbekannte dem jungen Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Durch unbeteiligte Personen wurden die beiden Kontrahenten voneinander getrennt. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der 23-Jährige medizinisch erstversorgt. Kurz nach der Verständigung der Polizei ergriff der unbekannte Täter die Flucht. Der 23-Jährige begab sich nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort eigenständig in ärztliche Betreuung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -ca. 18 Jahre alt, etwa 175 cm, dunkle kurze Haare, auffälliger 
Kratzer am Hals

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

