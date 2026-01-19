Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Tödlich verletzte Person nach Brand einer Gartenhütte

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wegen eines Brandes im Heidelberger Stadtteil Kirchheim alarmiert.

Gegen 21:45 Uhr war in der Speyerer Straße an der Ecke zum Carl-Friedrich-Gauß-Ring in einer Gartenhütte aus Holz ein Brand ausgebrochen. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Gartenhütte zuvor von einem 58-Jährigen als Wohn- und Schlafstätte genutzt, da er ohne festen Wohnsitz war. Der Mann wurde durch den Brand tödlich verletzt. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 5.000 Euro.

Wo genau der Brand ausgebrochen ist und was die Ursache hierfür war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell