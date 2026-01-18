Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis- Unbekannte randalieren in der Edererpassage - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei über den Notruf eine Sachbeschädigung in Schwetzingen gemeldet. Nach Angaben des Mitteilers beschädigte eine Gruppe Jugendlicher mit einem Stein eine Glasscheibe in der Edererpassage. Zudem hätten diese den Außenbereich einer nahegelegenen Gaststätte verwüstet und wären anschließend geflüchtet. Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen konnte in der Edererpassage die beschädigte Glasscheibe der dortigen Zugangstür zur Passage feststellen. Im unmittelbar angrenzend Außenbereich eines Bistros wurden mehrere Blumenkübel zerschlagen sowie Teile der Außenmöblierung umhergeworfen. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Verursacher. Zeugen und/oder Anwohner die Angaben zur Tat oder zu den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell