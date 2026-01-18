PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs und gestürzt

Meckesheim (ots)

In den frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr meldeten Passanten über Notruf einen in der Friedrichstraße gestürzten Radfahrer. Beim Eintreffen einer Polizeistreife des Polizeireviers Neckargemünd wurde ein 33-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Boden liegend festgestellt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 33-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde neben der Behandlung seiner Verletzung auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jan Freytag
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
