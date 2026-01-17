Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit knapp 2 Promille und ohne Fahrerlaubnis Verkehrsunfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer die B38a von MA-Neckarau kommend in Richtung MA-Feudenheim. Wenige Meter vor der Kreuzung zur Feudenheimer Straße fuhr er nahezu ungebremst auf einen verkehrsbedingt vor ihm stehenden Alfa Romeo eines 60-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser wiederum auf den Pkw eines davorstehenden 54-jährigen Fiat-Fahrers aufgeschoben.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 62-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.500 Euro.

