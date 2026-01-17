Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A659/Viernheim: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt

Viernheim (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der A659 in westliche Fahrtrichtung, zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Mitte und dem Autobahnkreuz Viernheim, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Citroëns musste aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen und anhalten. Die nachfolgende 82-jährige Fahrerin eines Hyundai erkannte die Situation rechtzeitig und brachte ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stillstand. Ein 29-jähriger Fahrer eines Skoda bemerkte den Bremsvorgang jedoch zu spät und fuhr auf das Heck des Hyundai auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf den vorausfahrenden Citroën geschoben. Der 29-jährige Skoda-Fahrer sowie die 82-jährige Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. Der Skoda und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim war zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten der verunfallten Fahrzeuge kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

