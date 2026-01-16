POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-Jährigen ist erledigt (PM 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6171054). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.
Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.
