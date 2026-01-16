PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs

Mannheim/BAB6 (ots)

Am Donnerstag, zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr, führte das Polizeipräsidium Mannheim auf dem Parkplatz Linsenbühl an der A6, zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim, im Rahmen einer Schulungsmaßnahme eine Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter- und Transportverkehrs mit einem ganzheitlichen Ansatz durch.

Unter der Federführung des Verkehrsdienstes Mannheim waren insgesamt 15 Kontrollkräfte im Einsatz. Die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim wurden durch Mitarbeitende des Gewerbeaufsichtsamts Heidelberg unterstützt. Das Bundesamt für Logistik und Mobilität führte parallel dazu an gleicher Örtlichkeit Kontrollen in eigener Zuständigkeit durch.

Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei insgesamt 25 Fahrzeuge sowie deren Fahrer. Es ergaben sich bei insgesamt 18 Fahrer-/Fahrzeugeinheiten Beanstandungen, was einer Quote von 72 Prozent entspricht.

Insgesamt zehn Fahrzeuglenker hielten ihre Ruhezeiten bzw. die höchstzulässige tägliche Arbeitszeit nicht ein. Weitere Feststellungen, die während der Kontrollen gemacht wurden:

   - In fünf Fällen ergaben sich Verstöße im Zusammenhang mit dem 
     digitalen Kontrollgerät (fehlerhafte Bedienung, etc.).
   - Sieben Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz.
   - Ein Verstoß gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung.
   - Eine Zuwiderhandlung gegen Vorschriften der StVZO.
   - Vier Ordnungswidrigkeiten gegen die StVO.
   - In zwei Fällen konnte der Fahrer keine Beförderungspapiere 
     vorweisen.
   - Ein Verstoß gegen abfallrechtliche Vorschriften.
   - Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung von Mängeln 
     untersagt.
   - Ein Fahrer musste seine Ruhezeit einlegen und durfte bis zum 
     Folgetag nicht weiterfahren.
   - Es wurden Sicherheitsleistungen von rund 5.000 Euro zur 
     Sicherstellung der Verfahren einbehalten.

Das Ergebnis der Kontrollen und die hohe Beanstandungsquote verdeutlichen eindrucksvoll die Bedeutung solcher Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

