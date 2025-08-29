PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschungen auf

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend (28.08.) stellte die Bundespolizei in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn zwei Fälle von Urkundenfälschung fest.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden eine 64-jährige afghanische Staatsangehörige und ein 36-jähriger afghanischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl überprüft. Beide konnten sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Sie zeigten den Beamten jedoch jeweils Bilder afghanischer Reisepässe und italienischer Aufenthaltstitel auf ihren Mobiltelefonen. Bei der genaueren Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Fälschungen handeln musste.

Den beiden Personen wurde nach Abschluss der Maßnahmen die Einreise nach Deutschland verweigert. Gegen sie wird wegen Urkundenfälschung sowie versuchter unerlaubter Einreise ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

