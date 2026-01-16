PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten - PM1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in der Rosenstraße in Neu-Edingen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein in Brand geratener Gefahrgut-Auflieger auf einem Firmengelände.

Anwohner werden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

