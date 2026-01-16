POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten - PM1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es in der Rosenstraße in Neu-Edingen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein in Brand geratener Gefahrgut-Auflieger auf einem Firmengelände.
Anwohner werden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach aktuellem Stand besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.
Es wird nachberichtet.
