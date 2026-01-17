Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten - PM2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu einem Brand eines Gefahrgut-Aufliegers auf einem Firmengelände in der Rosenstraße in Neu-Edingen.

Der Brand ist seit etwa 03:15 Uhr weitgehend unter Kontrolle, die Feuerwehr ist jedoch weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein mit Wasserstoffperoxid gefüllter Tank auf dem Auflieger durch einen Gabelstapler beschädigt. In der Folge kam es zu einer chemischen Reaktion, die den Brand auslöste. Die genauen Umstände, die zu dieser Reaktion führten, müssen noch ermittelt werden.

Ein Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Lagerhalle konnte erfolgreich verhindert werden. Noch vor Brandausbruch wurden zwei Personen leicht durch Atemwegsreizungen durch den Austritt des Wasserstoffperoxids verletzt. Glücklicherweise wurde durch den anschließenden Brand niemand weiter verletzt. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

Die Brandermittler des Polizeireviers Ladenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

