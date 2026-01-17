PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gemeinschaftsunterkunft mit hohem Sachschaden

Hemsbach (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde ein Brand in einer Unterkunft in Hemsbach gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich ein Zimmer bereits in Vollbrand befand. Durch die verständigte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Die meisten Bewohner konnten zuvor das Gebäude selbständig verlassen. Zwei Personen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Fluren von der Feuerwehr von einem Balkon im 4. Obergeschoss mittels Drehleiter gerettet werden. Einer dieser beiden Personen, ein 33-jähriger Anwohner, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach.

An der Brandörtlichkeit waren mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach und Laudenbach sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 07:57

    POL-MA: BAB A659/Viernheim: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - zwei Personen leicht verletzt

    Viernheim (ots) - Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der A659 in westliche Fahrtrichtung, zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Mitte und dem Autobahnkreuz Viernheim, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Citroëns musste aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen und anhalten. Die nachfolgende 82-jährige ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 04:04

    POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten - PM2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu einem Brand eines Gefahrgut-Aufliegers auf einem Firmengelände in der Rosenstraße in Neu-Edingen. Der Brand ist seit etwa 03:15 Uhr weitgehend unter Kontrolle, die Feuerwehr ist jedoch weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ersten ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 19:55

    POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefahrgut-Auflieger in Brand geraten - PM1

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es in der Rosenstraße in Neu-Edingen zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein in Brand geratener Gefahrgut-Auflieger auf einem Firmengelände. Anwohner werden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren