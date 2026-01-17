Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gemeinschaftsunterkunft mit hohem Sachschaden

Hemsbach (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:10 Uhr, wurde ein Brand in einer Unterkunft in Hemsbach gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich ein Zimmer bereits in Vollbrand befand. Durch die verständigte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Die meisten Bewohner konnten zuvor das Gebäude selbständig verlassen. Zwei Personen mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung auf den Fluren von der Feuerwehr von einem Balkon im 4. Obergeschoss mittels Drehleiter gerettet werden. Einer dieser beiden Personen, ein 33-jähriger Anwohner, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach.

An der Brandörtlichkeit waren mehrere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach und Laudenbach sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

