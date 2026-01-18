Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Wohlgelegen: Straßenbahn kollidiert mit Pkw - 25 000,- Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Straßenbahnfahrer mit der Linie 2 die Feudenheimer Straße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Haltestelle Pfeifferswörth kollidierte die Straßenbahn mit dem Mercedes eines 60-Jährigen, der von der dortigen Linksabbiegerspur in den Schienenbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 000,- Euro und am Pkw ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Zugstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

