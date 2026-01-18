Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis- Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr

Angelbachtal (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es in Angelbachtal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Zeugin meldete über den Polizeinotruf, dass sie zunächst einen lauten Knall wahrgenommen habe. Diese beobachtete daraufhin zwei Männer, die einen beschädigten Pkw Mercedes an der Unfallstelle begutachteten. Anschließend entfernten sich beide Personen von der Örtlichkeit, ohne die Polizei zu verständigen oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ca. eine Stunde später kehrte ein 41-jährige zurück, informierte die Geschädigte und teilte mit, dass er mit seinem Mercedes ihren Fiat beschädigt habe. Beim Eintreffen einer Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim räumte der 41-Jährige das Unfallgeschehen gegenüber den Beamten ein und gab zudem an zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen zu sein. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell