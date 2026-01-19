Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagnachmittag um 16:50 Uhr übersah ein 28-jähriger Seat-Fahrer beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Adolf-Engelhardt-Straße eine 35-jährige Fahrradfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Straße entlangfuhr. Das Auto kollidierte mit der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich hierdurch leichte Verletzungen zuzog. Durch den Rettungsdienst wurde sie nach der Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall wurden das Auto sowie das Fahrrad leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt.

