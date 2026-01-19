Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto bei Parkmanöver und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken ein Auto der Marke Volkswagen in der Tilsiter Straße. Ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen, verließ der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin die Örtlichkeit.

Der Schaden am Volkswagen beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell