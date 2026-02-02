Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Göppingen - Fahrt unter Drogen

Am Sonntag war die Fahrt für einen 25-Jährigen zu Ende.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr stoppte die Polizei den Renault Fahrer im Bereich Bleichstraße / Schützenstraße. Der 25-jährige Fahrer verhielt sich auffallend nervös und zitterte. Bei einer durchgeführten Fahrzeugdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe und Rückstände von weißem Pulver aufgefunden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ein Drogentest durchgeführt. Der bestätigte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Ein Blutprobe soll nun das genaue Ergebnis ermitteln. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Schreckschusswaffe wurde ebenfalls sichergestellt, da sich der Mann damit an einem Gefährlichen Ort aufhielt (siehe Pressemitteilung vom 30.01.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6207629).

+++++++ 0195561 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

