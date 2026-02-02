Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Essen angebrannt - Person gerettet

Auf dem Herd vergessenes Essen führte am Sonntag zu einem Einsatz in Rot an der Rot.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte zu einer Rauchentwicklung in der Haldenstraße aus. Ein Zeuge hatte dort in einem Wohnhaus einen Rauchmelder wahrgenommen. Und sofort nachgeschaut. Der Ersthelfer sah in der Erdgeschoßwohnung eine Person im Esszimmer liegen. Der Mann war wohl noch ansprechbar, konnte sich jedoch nicht mehr bewegen. Der Zeuge verschaffte sich mit weiteren Helfern Zutritt zur Wohnung. Einer der Helfer konnte das vergessene Essen von der eingeschalteten Herdplatte nehmen, die weiteren kümmerten sich um den Verletzten. Der Rettungsdienst brachte den Bewohner vorsorglich in eine Klinik. Glücklicherweise kam es zu keinem Brand. Die Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung. Die Feuerwehren aus Rot and er Rot, Haslach und Erolzheim waren mit rund 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei mahnt: Lassen Sie niemals Essen unbeaufsichtigt auf dem eingeschalteten Herd stehen. Das kann anbrennen und sich entzünden. Wenn Fette wie Öl im Spiel sind, wird das Löschen besonders gefährlich. Stichflammen können entstehen und die Küche in kürzester Zeit in Flammen setzen.

++++0197990

