Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck /A8 - Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag prallte ein Auto auf der A8 bei Kirchheim unter Teck in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München. Ein 55-Jähriger war mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim Teck West und Ost, bei Km 175,5, kam der Pkw plötzlich nach rechts von der Straße ab und krachte in die Schutzplanken. Von dort aus wurde der VW abgewiesen und stieß seitlich gegen einen vorbeifahrenden BMW einer 51-Jährigen. Die Fahrerin blieb unverletzt. So auch der mutmaßliche Unfallverursacher. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige unverletzt, dafür aber betrunken war. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten VW auf ca. 10.000 Euro sowie an den Schutzplanken auf rund 2.000 Euro. Der Schaden am noch fahrbereiten BMW wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

++++0197761

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell