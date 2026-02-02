PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim/Teck /A8 - Betrunken Unfall verursacht
Am Sonntag prallte ein Auto auf der A8 bei Kirchheim unter Teck in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München. Ein 55-Jähriger war mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim Teck West und Ost, bei Km 175,5, kam der Pkw plötzlich nach rechts von der Straße ab und krachte in die Schutzplanken. Von dort aus wurde der VW abgewiesen und stieß seitlich gegen einen vorbeifahrenden BMW einer 51-Jährigen. Die Fahrerin blieb unverletzt. So auch der mutmaßliche Unfallverursacher. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige unverletzt, dafür aber betrunken war. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden an dem total beschädigten VW auf ca. 10.000 Euro sowie an den Schutzplanken auf rund 2.000 Euro. Der Schaden am noch fahrbereiten BMW wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

++++0197761

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren