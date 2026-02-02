Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag krachte ein Betrunkener in Heidenheim gegen eine Hauswand. Der 23-Jährige ist nun seinen Führerschein los.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 1.45 Uhr, so die Polizei. Ein Autofahrer war mit seinem Audi in der Brenzstraße unterwegs. Von dort aus bog er nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Dabei verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Die Polizei Heidenheim kam und nahm die Ermittlungen auf. Dabei stellten die Polizisten fest, dass sich der mutmaßliche Fahrer, ein 23-Jähriger, alkoholisiert ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte. In einem Krankenhaus musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel Alkohol der Mann intus hatte. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Während den polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten von dem 23-Jährigen beleidigt. Der Schaden am Audi wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Hauswand ist, muss die Polizei noch ermitteln. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

