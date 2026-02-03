Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Montag kam es auf der B10 in Ulm zu zwei Auffahrunfällen.

Ulm (ots)

Gegen 7.20 Uhr staute sich der Verkehr auf dem Hindenburgring in Richtung Westringtunnel. An der Einfahrt zum Tunnel bremste eine 27-Jährige zu spät und prallte mit ihrem VW Polo in das Heck eines stehenden VW Golf. Den lenkte eine 42-Jährige. Unmittelbar danach kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Auch ein 32-jähriger Skoda-Fahrer reagierte zu spät und prallte in das Heck des VW Polo. Alle drei Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg den total beschädigten VW Polo. Die Polizei Ulm hat die beiden Unfälle aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 12.000 Euro. Der VW Golf und der Skoda blieben fahrbereit.

++++ 0201435 0201553 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

