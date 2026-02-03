Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) B30, - B30/L259 Laupheim(-Mitte) - B30/L263 Achstetten, Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.13 Uhr, ereignete sich auf der B30 ein folgenschwerer Unfall. Ein BMW-Fahrer befuhr die B30 aus Fahrtrichtung Ulm kommend in Richtung Biberach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Hier kommt er mit seinem Fahrzeug auf die Anhebung der rechten Schutzplanke. Das Fahrzeug fuhr auf der Schutzplanke weiter, bis es schließlich abhob und sich vollständig in der Luft befand. Nach ca. 20m sticht er rechtsseitig der Schutzplanke in den dortigen Grünstreifen, welcher zum dortigem unbewirtschafteten Parkplatz gehört, ein. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW und rutschte anschließend auf dem Parkplatz etwa 50 Meter auf dem Dach, bevor er auf einen dort stehenden Anhänger eines LKW´s prallte. Das Auto kam mit der vorderen rechten Seite teilweise unter dem Anhänger zum Stehen. Der Fahrer konnte zunächst durch Ersthelfer betreut und anschließend durch Feuerwehr und Rettungsdienst geborgen werden. Durch den Unfall wurden mehrere Schutzplanken, Verkehrszeichen und Einrichtungen des Parkplatzes beschädigt. Der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Biberach. Zum Unfallhergang und der Schadenshöhe dauern die Ermittlungen an. Die Feuerwehr Laupheim war mit 3 Fahrzeugen und 25 Rettern im Einsatz. Vom Rettungsdienst aus war ein Hubschrauber, ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die B30 war bis 15.22 Uhr gesperrt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum (De), Tel. 0731/188-0 +++ (0205466/2026)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell