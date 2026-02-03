Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Funkenflug führt zu Feuerwehreinsatz

Am Montag kam es in einer Schreinerei zu einer starken Rauchentwicklung.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr kam es in einem Betrieb in der Adolf-Safft-Straße zu einer starken Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es wohl an einer Säge zu einem Funkenflug, der in eine Absauganlage gelangte. Dort entzündeten sich wohl Sägespäne, was zu einer schlagartigen starken Rauchentwicklung/Feuer führte. Die Mitarbeiter verließen alle unverletzt das Gebäude. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

++++++++ 0205127 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell