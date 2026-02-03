Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Hochwertiges Auto gestohlen

In der Nacht auf Montag stahl ein Unbekannter in Heidenheim einen BMW SUV.

Der weiße BMW X6 wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr von seinem Besitzer zuletzt in der Straße Am Hohlgraben gesehen. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen HDH-TS 535 parkte vor einem Wohnhaus und war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Als der Besitzer am Montag um kurz nach 10 Uhr mit seinem Auto wegfahren wollte, war es verschwunden. Einem Unbekannten gelang es, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise der Dieb mit dem Fahrzeug flüchten konnte, ist noch unklar. Das Auto hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Sie sucht nach dem Täter und dem Fahrzeug. Möglicherweise kundschaftete der oder die Täter zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Heidenheim um Hinweise unter Tel. 07321/322-432.

