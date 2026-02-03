POL-UL: (HDH) Gerstetten - Wild kreuzt Fahrbahn
Am Montagmorgen kam es bei Gerstetten zu einem Wildunfall mit hohem Sachschaden.
Ulm (ots)
Kurz vor 7 Uhr war ein 69-Jähriger auf der L1165 in Richtung Gerstetten unterwegs. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der Mann erfasste das Tier mit seinem Toyota. Ein Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Reh. Die Polizei Gerstetten nahm den Wildunfall auf. Der Schaden am Auto wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.
