Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in der Schorndorfer Straße und bog nach links auf die L1147 in Richtung Rechberghausen ab. Von links kam der vorfahrtsberechtigte 46-Jährige in seinem Ssangyong. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin schwere, der 46-Jährige leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0205091 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell