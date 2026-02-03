PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Vorfahrt missachtet
Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in der Schorndorfer Straße und bog nach links auf die L1147 in Richtung Rechberghausen ab. Von links kam der vorfahrtsberechtigte 46-Jährige in seinem Ssangyong. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin schwere, der 46-Jährige leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0205091 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren