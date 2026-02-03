POL-UL: (GP) Adelberg - Vorfahrt missachtet
Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 16 Uhr. Eine 61-Jährige fuhr mit ihrem Skoda in der Schorndorfer Straße und bog nach links auf die L1147 in Richtung Rechberghausen ab. Von links kam der vorfahrtsberechtigte 46-Jährige in seinem Ssangyong. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Unfallverursacherin schwere, der 46-Jährige leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
++++++++ 0205091 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell