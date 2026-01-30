PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auffahrunfall in Escherhof

Waldbröl (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (29. Januar) kam es in Waldbröl-Escherhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-Jährige aus Nistertal leicht verletzt wurde. Die 50-Jährige war gegen 5:55 Uhr auf der teils schneebedeckten Westerwaldstraße in Richtung der Siegener Straße unterwegs. Als sie sich der Einmündung näherte, bremste sie ihren Skoda ab. Dieser fand auf der winterglatten Straße jedoch keinen Grip und rutschte auf das Heck eines Fords, welcher an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Der 29-jährige Fahrer aus Windeck überstand das Unfallgeschehen verletzungsfrei, auch der Ford blieb fahrbereit. Die Skoda-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 50-Jährige ohne die vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse unterwegs gewesen war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

