Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher machen keine Beute

Wiehl (ots)

Im Zeitraum vom 21. Januar (Mittwoch, 13 Uhr) bis 29. Januar (Donnerstag, 9 Uhr) hebelten Unbekannte die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Lindenberg" in Wiehl-Mühlen auf. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

