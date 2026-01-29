PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei warnt vor falschen Paketzetteln - gefälschte QR-Codes zu Paketbenachrichtigungen

Oberbergischer Kreis (ots)

Aktuell kursieren gefälschte Benachrichtigungskarten, die wie echte Zustellhinweise aussehen und in die Briefkästen verteilt werden. Sie ähneln optisch Einwurfbenachrichtigungen über verpasste Paketsendungen, wie sie unter anderem von DHL verwendet werden (oft orange und im DHL-ähnlichen Design).

Die Fake-Karten enthalten einen QR-Code sowie den Text "Sendung verpasst - kein Problem". Über das Scannen des QR-Codes ("Quishing") wird der Nutzer auf gefälschte Webseiten geleitet. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten (PINs, Kartennummern) oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Endgerät zu installieren.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannte QR-Codes aus Flyern oder Schreiben zu scannen, da es sich hierbei um eine Betrugsmasche handeln könnte. Bei verdächtigen Schreiben oder Fragen kontaktieren Sie die örtlich zuständige Polizei.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

