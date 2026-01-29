PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Am Mittwochmorgen (28. Januar) war eine 52-jährige Gummersbacherin mit ihrem Opel auf der Dümmlinghauser Straße in Richtung Hesselbach unterwegs, als es gegen 7:40 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 9-Jährigen kam, welcher die Fahrbahn an einer Verkehrsinsel querte. Der 9-jährige Gummersbacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Bushaltestelle "Bernberg/Altenzentrum".

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

