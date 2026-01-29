POL-GM: 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wipperfürth (ots) - Ein 52-jähriger Autofahrer aus Radevormwald fuhr am Dienstag (27. Januar) um 17:55 Uhr aus Richtung Surgeres Platz kommend in einen Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Lüdenscheider Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem 65-Jährigen und einer 56-Jährigen aus Halver, die zu Fuß auf dem Zebrastreifen die Straße überquerten. Beide Fußgänger stürzten. Der 65-Jährige erlitt bei ...

