Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 9-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Gummersbach (ots)
Am Mittwochmorgen (28. Januar) war eine 52-jährige Gummersbacherin mit ihrem Opel auf der Dümmlinghauser Straße in Richtung Hesselbach unterwegs, als es gegen 7:40 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 9-Jährigen kam, welcher die Fahrbahn an einer Verkehrsinsel querte. Der 9-jährige Gummersbacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Bushaltestelle "Bernberg/Altenzentrum".
