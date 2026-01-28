Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgänger bei Unfall am Kreisverkehr schwer verletzt
Wipperfürth (ots)
Ein 52-jähriger Autofahrer aus Radevormwald fuhr am Dienstag (27. Januar) um 17:55 Uhr aus Richtung Surgeres Platz kommend in einen Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Lüdenscheider Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem 65-Jährigen und einer 56-Jährigen aus Halver, die zu Fuß auf dem Zebrastreifen die Straße überquerten. Beide Fußgänger stürzten. Der 65-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Die 56-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide kamen in ein Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell