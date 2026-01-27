PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto prallt gegen Baum

Bergneustadt (ots)

Am Dienstag (27. Januar) war ein 64-jähriger Gummersbacher mit seinem Mercedes auf der Kölner Straße von Derschlag in Richtung Bergneustadt unterwegs. Gegen 11:30 Uhr kam er, unweit des Bowlingcenters, von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Bordstein und anschließend gegen einen Baum. Der Bergneustädter wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Kölner Straße ist zurzeit noch voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

