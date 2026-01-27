Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

Bergneustadt (ots)

Am Montagabend (26. Januar) wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Mercedes kontrollieren, der gegen 23 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs war. Statt anzuhalten, missachtete der Fahrer die Anhaltesignale und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt führte über die Othestraße auf den Südring, bevor der Flüchtende auf der Baldenbergstraße aufgab und freiwillig anhielt. Da der 27-jährige Fahrer aus Bergneustadt unter Alkoholeinfluss stand, musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er dort ebenfalls direkt abgeben.

