Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach allgemeiner Verkehrskontrolle - 33-Jähiger leistet Widerstand

Reichshof (ots)

Am Samstag (24. Januar) gegen 16:30 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 33-jährigen Fahrer einer Suzuki durch, und hielt ihn dazu auf der Straße "Im Unterdorf" an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 33-jährige Reichshofer ab, weshalb er zwecks einer Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht wurde. Als die Ärztin ihm das Blut abnehmen wollte, wurde der 33-Jährige zunächst verbal aggressiv, schlug dann einen Beamten unvermittelt ins Gesicht und leistete Widerstand. Dabei zogen sich der 33-Jährige und zwei Polizisten leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Ein Polizist verblieb nicht dienstfähig.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

