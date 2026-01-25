PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Zwei Autoscheiben eingeschlagen

Wipperfürth (ots)

Auf einem kleinen Parkplatz zwischen den Ortschaften Heidkotten / Ritzenhaufe haben Unbekannte zwischen 15:10 Uhr und 15:38 Uhr am Samstag (24. Januar) die Seitenscheibe eines VW eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten einen Schlüsselbund und ein Fahrzeughandbuch. Zwischen 14 Uhr und 15:40 Uhr wurde an dem Parkplatz die Scheibe eines Skoda eingeschlagen. Die Unbekannten erbeuteten eine Handtasche samt Geldbörse. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

