Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr am Donnerstag (22. Januar) wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wagnerweg einbrechen. Die Kriminellen versuchten, die Haustüre aufzuhebeln und einen Rollladen am Fenster neben der Tür nach oben zu schieben. Auch an der Kellertüre machten sich die Unbekannten mit Hebelwerkzeug zu schaffen. Alles ohne Erfolg, die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell