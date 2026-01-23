PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr am Donnerstag (22. Januar) wollten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Wagnerweg einbrechen. Die Kriminellen versuchten, die Haustüre aufzuhebeln und einen Rollladen am Fenster neben der Tür nach oben zu schieben. Auch an der Kellertüre machten sich die Unbekannten mit Hebelwerkzeug zu schaffen. Alles ohne Erfolg, die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 08:40

    POL-GM: Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Glatte Straßen haben am frühen Freitagmorgen (23. Januar) zu mehreren Verkehrsunfällen im Oberbergischen geführt. Gegen 5:23 Uhr rutschte ein Auto bei Waldbröl-Vierbuchermühle in den Straßengraben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, es blieb beim Sachschaden. Um 5:38 Uhr verunfallte ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Morsbacher Ortschaft Stentenbach. Der Transporter ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:00

    POL-GM: Zwei Verfolgungsfahrten am vergangenen Mittwoch - Polizei bittet um Hinweise

    Morsbach; Bergneustadt (ots) - Gegen 8 Uhr am Mittwoch (21. Januar) flüchtete der Fahrer eines dunkelblauen Audis auf der Siegener Straße (L324) bei Hülstert vor einer Polizeistreife, nachdem diese ihm Anhaltezeichen gegeben hatte. Bei der sich anschließenden Verfolgungsfahrt, bewegte sich der Fahrzeugführer rücksichtslos und verkehrswidrig fort, überholte Autos ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:10

    POL-GM: Einbruch in Gaststätte

    Gummersbach (ots) - Zwischen 22 Uhr am Montag (19. Januar) und 08:21 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kaiserstraße, gegenüber der Winterbeckestraße, eingebrochen. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein, durchwühlten dann den Bar-Bereich und brachen einen Darts-Automaten auf. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
