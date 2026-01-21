Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Gaststätte
Gummersbach (ots)
Zwischen 22 Uhr am Montag (19. Januar) und 08:21 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kaiserstraße, gegenüber der Winterbeckestraße, eingebrochen. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein, durchwühlten dann den Bar-Bereich und brachen einen Darts-Automaten auf. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
