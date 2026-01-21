PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte

Gummersbach (ots)

Zwischen 22 Uhr am Montag (19. Januar) und 08:21 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kaiserstraße, gegenüber der Winterbeckestraße, eingebrochen. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein, durchwühlten dann den Bar-Bereich und brachen einen Darts-Automaten auf. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

