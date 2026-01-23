PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Oberbergischer Kreis (ots)

Glatte Straßen haben am frühen Freitagmorgen (23. Januar) zu mehreren Verkehrsunfällen im Oberbergischen geführt. Gegen 5:23 Uhr rutschte ein Auto bei Waldbröl-Vierbuchermühle in den Straßengraben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, es blieb beim Sachschaden. Um 5:38 Uhr verunfallte ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Morsbacher Ortschaft Stentenbach. Der Transporter kippte auf die Seite und der 40-Jährige aus Birken-Honigsessen kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Engelskirchen-Hahn schlitterte ein Autofahrer gegen 6:21 Uhr gegen ein Verkehrszeichen. Zur selben Zeit traf es auch einen Autofahrer in Wiehl. Auf der spiegelglatten Brucher Straße zwischen Hengstenberg und Bruch kam er von der Straße ab und landete im Graben. Auf der Rospestraße in Gummersbach rutschte um 6:33 Uhr ein Autofahrer auf das Heck eines Linienbusses. Verletzt wurde niemand.

Spiegelglatt war es auch in Wipperfürth-Egen. Eine 27-jährige Wipperfürtherin kam um 6:35 Uhr mit ihrem Skoda von der Straße ab und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:00

    POL-GM: Zwei Verfolgungsfahrten am vergangenen Mittwoch - Polizei bittet um Hinweise

    Morsbach; Bergneustadt (ots) - Gegen 8 Uhr am Mittwoch (21. Januar) flüchtete der Fahrer eines dunkelblauen Audis auf der Siegener Straße (L324) bei Hülstert vor einer Polizeistreife, nachdem diese ihm Anhaltezeichen gegeben hatte. Bei der sich anschließenden Verfolgungsfahrt, bewegte sich der Fahrzeugführer rücksichtslos und verkehrswidrig fort, überholte Autos ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:10

    POL-GM: Einbruch in Gaststätte

    Gummersbach (ots) - Zwischen 22 Uhr am Montag (19. Januar) und 08:21 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kaiserstraße, gegenüber der Winterbeckestraße, eingebrochen. Die Unbekannten schlugen eine Glasscheibe der Eingangstür ein, durchwühlten dann den Bar-Bereich und brachen einen Darts-Automaten auf. Die Einbrecher flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren