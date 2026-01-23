Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Oberbergischer Kreis (ots)

Glatte Straßen haben am frühen Freitagmorgen (23. Januar) zu mehreren Verkehrsunfällen im Oberbergischen geführt. Gegen 5:23 Uhr rutschte ein Auto bei Waldbröl-Vierbuchermühle in den Straßengraben. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, es blieb beim Sachschaden. Um 5:38 Uhr verunfallte ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Morsbacher Ortschaft Stentenbach. Der Transporter kippte auf die Seite und der 40-Jährige aus Birken-Honigsessen kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Engelskirchen-Hahn schlitterte ein Autofahrer gegen 6:21 Uhr gegen ein Verkehrszeichen. Zur selben Zeit traf es auch einen Autofahrer in Wiehl. Auf der spiegelglatten Brucher Straße zwischen Hengstenberg und Bruch kam er von der Straße ab und landete im Graben. Auf der Rospestraße in Gummersbach rutschte um 6:33 Uhr ein Autofahrer auf das Heck eines Linienbusses. Verletzt wurde niemand.

Spiegelglatt war es auch in Wipperfürth-Egen. Eine 27-jährige Wipperfürtherin kam um 6:35 Uhr mit ihrem Skoda von der Straße ab und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell