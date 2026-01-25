PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Am Samstag (24. Januar) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth von einem Tankstellengelände auf die Straße Leiersmühle. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Wipperfürth, die auf dem Gehweg fuhr. Durch die Kollision stürzte die 25-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

