Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt
Wipperfürth (ots)
Am Samstag (24. Januar) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth von einem Tankstellengelände auf die Straße Leiersmühle. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Wipperfürth, die auf dem Gehweg fuhr. Durch die Kollision stürzte die 25-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell