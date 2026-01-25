POL-GM: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Am Samstag (24. Januar) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth von einem Tankstellengelände auf die Straße Leiersmühle. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Wipperfürth, die auf dem Gehweg fuhr. Durch die Kollision stürzte die 25-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. ...

mehr