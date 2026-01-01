Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Ruhiger Jahreswechsel für die Freiwillige Feuerwehr Werne - vier Einsätze am Neujahrstag

Der Jahreswechsel 2025/2026 verlief für die Freiwillige Feuerwehr Werne überwiegend ruhig. Insgesamt wurde die Feuerwehr am Neujahrstag zu vier Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert.

Um 01:10 Uhr löste in einem Objekt an der Steinstraße die Brandmeldeanlage aus. Die Einsatzkräfte erkundeten den betroffenen Bereich und stellten als Auslösegrund eine noch qualmende Feuerwerksbatterie fest. Der Rauch war in eine Passage gezogen und hatte dort den Melder aktiviert. Ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich.

Ein größerer Einsatz folgte um 03:35 Uhr an der Bahnhofstraße. Dort wurden brennender Unrat sowie Müllcontainer in einem Vorgarten gemeldet, die auf ein Gebäude und parkende Pkw überzugreifen drohten. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Feuer unter einem Unterstand. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen verhindert werden. Anschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde zudem eine leichte Verrauchung aus dem Keller entfernt. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden.

Um 07:10 Uhr wurde ein brennender Altkleidercontainer an der Kirchstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Container mit einem C-Rohr ab. Abschließend wurden mit der Wärmebildkamera verbliebene Glutnester lokalisiert und abgelöscht.

Ein weiterer Einsatz erfolgte um 11:38 Uhr im Bereich Froningholz. Dort war ein Ast gemeldet worden, der die Verkehrsfläche blockieren sollte. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Ast noch im Baum hing und auf die Straße zu fallen drohte. Mithilfe eines Einreißhakens wurde der Ast entfernt und die Gefahr beseitigt.

Auch wenn das neue Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Werne wieder einsatzreich begonnen hat, wünschen wir allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

