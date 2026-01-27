Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

Hückeswagen (ots)

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag (26. Januar) in Hückeswagen. Gegen 12 Uhr war eine 48-Jährige aus Hückeswagen mit ihrem Fiat Panda auf der B483 von Rädereichen in Richtung Hückeswagen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Oberbeck" verlor sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie und ihre beiden Mitfahrenden, 12 und 53 Jahre alt, kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell