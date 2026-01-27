PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

Hückeswagen (ots)

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag (26. Januar) in Hückeswagen. Gegen 12 Uhr war eine 48-Jährige aus Hückeswagen mit ihrem Fiat Panda auf der B483 von Rädereichen in Richtung Hückeswagen unterwegs. Kurz hinter der Einmündung "Oberbeck" verlor sie auf der winterglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie und ihre beiden Mitfahrenden, 12 und 53 Jahre alt, kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 10:15

    POL-GM: Nach allgemeiner Verkehrskontrolle - 33-Jähiger leistet Widerstand

    Reichshof (ots) - Am Samstag (24. Januar) gegen 16:30 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 33-jährigen Fahrer einer Suzuki durch, und hielt ihn dazu auf der Straße "Im Unterdorf" an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 33-jährige ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-GM: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

    Wipperfürth (ots) - Am Samstag (24. Januar) gegen 14:10 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Wipperfürth von einem Tankstellengelände auf die Straße Leiersmühle. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 25-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Wipperfürth, die auf dem Gehweg fuhr. Durch die Kollision stürzte die 25-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren