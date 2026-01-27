Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Auffahrunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Niederseßmar wurde am Montag (26. Januar) eine 21-jährige Gummersbacherin leicht verletzt. Gegen 13:50 Uhr war ein 25-jähriger Gummersbacher mit seinem VW Polo auf der Kölner Straße von Rebbelroth in Richtung Niederseßmar unterwegs. In Höhe des Straßenverkehrsamtes fuhr er auf den Suzuki eines 28-jährigen Gummersbachers auf, der von der Kölner Straße nach links auf den Parkplatz des Straßenverkehrsamtes abbiegen wollte. Die 21-jährige Beifahrerin des Polo-Fahrers erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell